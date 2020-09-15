У Дніпропетровській області винуватець ДТП, в якій загинула вагітна жінка, отримав покарання у вигляді 8 років тюрми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення пресслужби місцевої прокуратури.

Так, у П'ятихатському районі Дніпропетровської області водій в легкового авто на великій швидкості збив вагітну жінку, яка з дитиною в колясці йшла по узбіччю дороги. В результаті аварії жінка померла, а малюк, якого вона встигла відштовхнути, дивом залишився живий.

У прокуратурі нагадали, що трагедія сталася в 2018 році. Чоловік їхав на несправному автомобілі ВАЗ 2112 та був у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, у нього навіть не було посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водій намагався втекти з місця злочину, але був затриманий перехожими.

П'ятихатський райсуд Дніпропетровської області визнав 52-річного громадянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Суд призначив винуватцю ДТП покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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