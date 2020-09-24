Новий спалах коронавірусу у Дніпрі спричинений святкуванням Дня міста, коли на площі зібрались десятки тисяч людей

Як передає Politeka, про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за його словами, виною спалаху захворюваності на COVID-19 в Дніпрі стало святкування Дня міста 12 вересня.

Міністр наголосив, що з огляду на кількість підтвердженої останнім часом кількість випадків зараження на коронавірус, причина спалаху в Дніпрі - святкування Дня міста 12 вересня.

"Нескладно провести паралель між проведенням масових заходів і кількістю заражених. Це ще раз говорить про те, що саме масові заходи є одним з головних чинників поширення хвороби", - зазначив Степанов.

Глава обласного управління охорони здоров'я Валерій Сердюк, у свою чергу, заявив, що зараз завантаженість лікарень наближається до 100%. При цьому госпітальні бази, за його словами, готові і оснащені всім необхідним.

"Боротьба з епідемією - це рух в двосторонньому напрямку. Якщо трапиться "пожежа", то медицина буде безсила, тому я закликаю всіх громадян дотримуватися правил протиепідемічного захисту", - наголосив він.

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