Одного з водіїв відвезли на швидкій

На Дніпропетровщині сталася ДТП за участю військової техніки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпропетровській області одразу п'ять автомобілів потрапили в ДТП. Чотири з них - військова техніка. Ще одне авто - легковик Peugeot Partner.

Аварія сталася поблизу села Світлогірське на автодорозі Знам'янка - Луганськ - Ізварине.

Відомо, що 28-річного водія легковика каретою швидкої допомоги госпіталізували в лікарню в місто Кам'янське. Попередньо йому діагностували струс мозку і забої.

Як повідомили патрульні, військовослужбовці, що потрапили в ДТП, госпіталізації не потребують.

Військова техніка, яка перекинулася на дорозі, належить підрозділу з Вінницької області, військової частини А0707. Для того, щоб її підняти, з Дніпра виїхав кран рятувальників. Одна смуга автодороги через аварію наразі перекрита для руху транспорту. Причини аварії з'ясовуються.

Раніше повідомлялось, що співробітник ДСНС, майор цивільного захисту Михайло Гоголь, проїжджаючи повз аварію, зупинився і до приїзду бригади швидкої допомоги надавав жінці домедичну допомогу. Завдяки його діям одеситка залишилася жива.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".

Раніше Politeka писала, що на дорозі в Дніпрі збили 9-річного хлопчика, кадри: на місце ДТП з'їхалися медики.