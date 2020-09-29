Жінку не влаштувало, що від рослин буде тінь

У Дніпрі жінка знищила вічнозелені рослини, аргументувавши свій вчинок тим, що "вони заважають" і "від них буде тінь"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у соцмережі.

Так, дніпрянка вирвала молоді вічнозелені рослини, які висадили під її вікном, пояснивши це тим, що вони їй заважають і будуть створювати тінь.

Автор публікації розповів, що жінка проживає на першому поверсі на вулиці Савкіна, 6, і вічнозелені рослини - туя, смарагд, ялівець та інші - вона вирвала через те, що вони нібито їй заважають і будуть з часом створювати тінь.

Жінка посеред ночі вирвала висаджені з любов'ю рослини, які прикрашали прибудинкову територію і викинула їх у сміттєвий бак. Вчинок жінки зафіксувала камера відеоспостереження.

При цьому, за словами автора публікації, спочатку жінка погодилася відшкодувати збиток, але потім категорично відмовилася.

Дніпрянин зазначив, що пропонував жінці два варіанта вирішення проблеми: або відшкодувати збиток, або він "зробить її відомою". На тлі того, що зрештою дніпрянка відмовилась давати кошти за знищені рослини, чоловік вирішив "прославити" її у соцмережі.

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