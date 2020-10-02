У Дніпрі стався черговий скандал у маршрутці - водій відмовився приймати 25-копійчані монети, що вийшли з обігу, і з криком жбурнув їх у бік пасажирки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис дніпрянки Олени Кирпи в соцмережі.

Так, у маршрутному автобусі №64Г пасажирка дала водієві плату за проїзд, в якій були присутні 25-копійчані монети, які з 1 жовтня були виведені з обігу. Водій маршрутки по-хамськи жбурнув їх назад в бік жінки, та ще й нагримав на неї.

Пасажирка пояснила, що інших грошей у неї немає, а також попросила водія бути більш ввічливим, через що той ще більше розізлився і вигнав її з маршрутки.

Коли дніпрянка вийшла з салону та зробила фото маршрутки, за її словами, водій почав ображати жінку.

У коментарях до публікації думки людей розділилися. Одні висловили обурення хамською поведінкою водія маршрутки. Однак були і ті, хто став на бік водія, і дорікнув жінці за те, що вона спровокувала цей конфлікт сама, давши водієві монети, виведені з обігу, хоча інформація про скасування ходіння 25-копійчаних монет з 1 жовтня з'явилася вже давно.

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