На Дніпропетровщині шахраї створили фейковий інтернет-магазин косметики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт Кіберполіції.

Так, кіберполіцейські повідомили, що шахраї створили інтернет-магазин, де головною умовою купівлі була повна передплата товару. Однак після перерахування грошей покупцям ніхто не відправляв жодного товару. Такий "бізнес" приніс зловмисникам понад 300 тисяч гривень. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Кіберполіцейські з'ясували, що місцеві мешканці створили інтернет-магазин, сторінку у соцмережі та профіль на майданчику оголошень, де пропонувалипридбати професійну косметику. Головною умовою була повна передплата. Сплативши своє замовлення, клієнти ніякого товару не отримували. Фігуранти казали продавцям, що поставки затримуються, а потім просто змінювали номери телефонів.

Таким чином шахраї ошукали понад пів сотні громадян. Завдані збитки сягають 300 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів. За результатами вилучено ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Досудове розслідування триває.

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