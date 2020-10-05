У Дніпрі рибалка похвалився вражаючим трофеєм - йому вдалося піймати сома вагою понад 50 кг

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис дніпрянина у соцмережі.

Так, місцевому рибалці Олександру вдалося зловити величезного сома. Трофей попався на спінінг. Приманити хижака вдалося завдяки квоку.

Квок - це калатало, що виробляє специфічні звуки під час удару по воді (звідси назва). Рибалки використовують квок для лові сома. Удар квока чується як гучне клацання, при цьому риба залишає яму і рухається у напрямку до джерела звуку. До сих пір точно не встановлено, що саме привертає увагу сома в цих звуках. Одні кажуть, що подібний звук виробляє сом при ковтанні їжі з поверхні води, інші говорять, що звуки квока схожі на звуки призову самки сома. А може це і просто інтерес сома.

За словами рибалки Олександра, сом важить 51 кг. Піймати таку величезну рибу стало справжнім випробуваням для дніпрянина.

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