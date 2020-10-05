В Днепре рыбак похвастался впечатляющим трофеем - ему удалось поймать сома весом более 50 кг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение днепрянина в соцсети.

Так, местному рыбаку Александру удалось поймать огромного сома. Трофей попался на спиннинг. Приманить хищника удалось благодаря квоку.

Квок - это колотушка, производящая специфические звуки во время удара по воде (отсюда название). Рыбаки используют квок для ловли сома. Удар квока слышится как громкий щелчок, при этом рыба покидает яму и движется по направлению к источнику звука. До сих пор точно не установлено, что именно привлекает внимание сома в этих звуках. Одни говорят, что подобный звук производит сом при глотании пищи с поверхности воды, другие утверждают, что звуки квока похожи на звуки призыва самки сома. А может это и просто интерес сома.

Популярные статьи сейчас

Неугомонная Асмус после развода с Харламовым ошеломила провокационным видом: "А без одежды краше"

Кравец из "Квартал 95" показала подросших детей и красавчика-мужа: редкие семейные фото

Подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью: "Сынок хорошеет, а Лизонька..."

Доллар начал "качать" гривну, эксперты предупредили украинцев: "курс достигнет..."
Показать еще

По словам Рыбака Александра, сом весит 51 кг. Поймать такую огромную рыбу стало настоящим испытанием для днепрянина.

Ранее сообщалось, что днепрянин Ярослав Злой поймал двух настоящих "монстров" – огромных жерехов. Жерех является довольно редкой рыбой, но не из-за того, что это вымирающий вид, а потому что эту рыбу сложно найти и поймать. Жерехи вырастают до 120 см в длину, а их вес может составлять около 12 кг. 

Напомним, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое: видео катастрофы.

Ранее Pоliteka сообщала, что под Днепром началось настоящее экологическое бедствие, кадры: "Трупный запах на километры...".