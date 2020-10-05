В Днепре рыбак похвастался впечатляющим трофеем - ему удалось поймать сома весом более 50 кг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение днепрянина в соцсети.

Так, местному рыбаку Александру удалось поймать огромного сома. Трофей попался на спиннинг. Приманить хищника удалось благодаря квоку.

Квок - это колотушка, производящая специфические звуки во время удара по воде (отсюда название). Рыбаки используют квок для ловли сома. Удар квока слышится как громкий щелчок, при этом рыба покидает яму и движется по направлению к источнику звука. До сих пор точно не установлено, что именно привлекает внимание сома в этих звуках. Одни говорят, что подобный звук производит сом при глотании пищи с поверхности воды, другие утверждают, что звуки квока похожи на звуки призыва самки сома. А может это и просто интерес сома.

По словам Рыбака Александра, сом весит 51 кг. Поймать такую огромную рыбу стало настоящим испытанием для днепрянина.

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