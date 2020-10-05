У Дніпровській міськраді заявили, що в ситуації з коронавірусом у регіоні найбільшу небезпеку становлять гуртожитки

Як передає Politeka з посиланням на пресслужбу міської ради, про це сказала заступниця директора департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міськради Юлія Віклієнко.

Вона нагадала, що з 5 жовтня Дніпро перевели у "помаранчеву зону", але ситуація в місті нормальна, усе під контролем міських департаментів та комунальних служб. Однак, за її словами, обласні чиновники й досі не звернули увагу на проблему недотримання карантинних заходів у гуртожитках міста.

"У гуртожитках, хостелах та подібних закладах, де мешкають студенти вищих навчальних закладів, не дотримуються карантинних обмежень. Там не дотримуються маскового режиму, вчасно не провітрюють та не дезінфікують приміщення. Ми неодноразово наголошували на цьому. Гуртожитки – це бомба уповільненої дії. Саме вони можуть стати осередками захворювання COVID-19", - сказала вона.

Також Віклієнко розповіла, що Дніпро має запас лікарських препаратів на три місяці, має засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби. Усе було закуплено за рахунок резервного фонду міського бюджету.

Станом на 5 жовтня в Дніпрі підтверджено 4773 випадків зараження коронавірусом. При цьому 2221 пацієнт вже поборов хворобу. Ще 2215 людей з коронавірусом знаходяться на амбулаторному лікуванні (вдома).

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