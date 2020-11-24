Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції області.
Нагадаємо, раніше в Кам'янському затримали 28-річного місцевого жителя, який зламував і проникав у будинки. Награбоване чоловік збував у ломбарди, а отримані гроші витрачав на особисті потреби.
У поліції повідомили, що серійному крадію вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
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