У Кам'янському Дніпропетровської області орудував серійний злодій

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції області.
За даними правоохоронців, підозрюваний вибирав транспортні засоби, на яких була відсутня Сигналізація. Чоловік чекав, коли власники авто відійдуть, а потім зламував замок і викрадав з салону особисті речі. Якщо в салоні не знаходив нічого цінного, то знімав автомобільний акумулятор.

"У ході слідчо-розшукових заходів оперативники Кам'янського відділу поліції встановили особу злодія. Ним виявився 47-річний раніше судимий місцевий житель", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше в Кам'янському затримали 28-річного місцевого жителя, який зламував і проникав у будинки. Награбоване чоловік збував у ломбарди, а отримані гроші витрачав на особисті потреби.

У поліції повідомили, що серійному крадію вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

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