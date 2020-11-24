У Кам'янському Дніпропетровської області орудував серійний злодій



Як передає Як передає Politeka.net , про це повідомили в прес-службі поліції області.

За даними правоохоронців, підозрюваний вибирав транспортні засоби, на яких була відсутня Сигналізація. Чоловік чекав, коли власники авто відійдуть, а потім зламував замок і викрадав з салону особисті речі. Якщо в салоні не знаходив нічого цінного, то знімав автомобільний акумулятор.

"У ході слідчо-розшукових заходів оперативники Кам'янського відділу поліції встановили особу злодія. Ним виявився 47-річний раніше судимий місцевий житель", - йдеться в повідомленні.