В Каменском Днепропетровской области орудовал серийный вор



Как передает Как передает Politeka.net , об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По данным правоохранителей, подозреваемый выбирал транспортные средства, на которых отсутствовала сигнализация. Мужчина поджидал, когда владельцы авто отойдут, а потом взламывал замок и похищал из салона личные вещи. Если в салоне не находил ничего ценного, то снимал автомобильный аккумулятор.

"В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативники Каменского отдела полиции установили личность вора. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель", - говорится в сообщении.