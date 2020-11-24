Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Напомним, ранее в Каменском задержали 28-летнего местного жителя, который взламывал и проникал в дома. Награбленное мужчина сбывал в ломбарды, а полученные деньги тратил на личные нужды.
В полиции сообщили, что серийному вору уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Днепре ребенок устроил пожар в доме, кадры: "выпившая бабушка отдыхала в другой комнате".
Ранее Politeka сообщала, что в Днепре герой-любовник полез к девушке на 16-й этаж по газовой трубе: съехались спасатели, кадры.
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