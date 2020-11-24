Новорічні свята українцям потрібно провести без масових гулянь онлайн



Як передає Politeka.net, з такою пропозицією виступив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, ситуація з епідемією повинна бути прогнозованою, а українці повинні заздалегідь знати, що їм очікувати.



"Моя особиста думка-краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят", - зазначив Ткаченко.

Міністр упевнений, що держава повинна подбає про постраждалих від локдауна, а українці повинні зрозуміти важливість такого рішення.

"По-друге, відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в Зумі. Принаймні буде, що згадати", - підсумував Ткаченко.

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