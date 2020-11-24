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Новогодние праздники украинцам нужно провести без массовых гуляний онлайн



Как передает Politeka.net, с таким предложением выступил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своем Telegram-канале.

По словам чиновника, ситуация с эпидемией должна быть прогнозируемой, а украинцы должны заранее знать, что им ожидать.



"Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам", - отметил Ткаченко.

Министр уверен, что государство должно позаботится о пострадавших от локдауна, а украинцы должны понять важность такого решения.

"Во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить", - подытожил Ткаченко.

Отметим, что по состояние на 24 ноября в Днепре и области подтверждено 15 424 случая заболевания "китайским" вирусом. Выздоровели всего 10 794 человека.

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Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

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