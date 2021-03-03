До потрійної аварії призвело раптове гальмування автомобіля на дорозі в місті Дніпрі, трьох осіб госпіталізували

Про це пише "Дніпро оперативний".

Буквально за кілька секунд трапилася страшна аварія в Дніпрі. Вона сталася 2 березня, після заходу сонця на проїзді Олександра Гальченка. У ДТП є і постраждалі люди, яких довелося госпіталізувати в терміновому порядку.

Так, за словами співробітників поліції, три автомобілі Skoda, Daewoo Lanos, а також Daewoo Nexia стали учасниками події.

Водії Skoda і Nexia загальмували перед пішохідним переходом, вони їхали з боку вулиці Богдана Хмельницького.

Водій Lanos, як вдалося з'ясувати, рухався з боку вулиці Панікахи. Він намагався різко загальмувати перед пішохідним переходом. Однак йому не вдалося зробити це відразу. Через маневр авто виїхало на зустрічну колію і врізалася в Skoda.

Сила удару була такою, що Skoda розвернуло, а Lanos зачепив і Daewoo Nexia.

Знімки з місця трагедії, які потрапили в мережу, показали страшно понівечені автомашини. Валяються на асфальті залізні деталі, шматки скла багато говорять про силу удару.

Викликана на місце події бригада швидкої допомоги забрала потрапили в ДТП людей. Виявилося, що постраждалих було троє. Це водій Skoda, водій і пасажир Lanos.

Їх госпіталізували з різними за тяжкістю травмами. Наразі постраждалі перебувають під наглядом медиків у 18-ій та 16-ій міських лікарнях.

Співробітникам поліції ще належить з'ясувати всі обставини даної справи. Подробиці будуть уточнюватися.

Нагадавши, у Павлограді в ДТП постраждала 3-річна дитина, стан важкий.

Як повідомляла Politeka, у Дніпрі діти провалилися під лід.

Також Politeka писала, у Кривому Розі злочинець напав на 11-річну дитину.