До потрійної аварії призвело раптове гальмування автомобіля на дорозі в місті Дніпрі, трьох осіб госпіталізували
Про це пише "Дніпро оперативний".
Буквально за кілька секунд трапилася страшна аварія в Дніпрі. Вона сталася 2 березня, після заходу сонця на проїзді Олександра Гальченка. У ДТП є і постраждалі люди, яких довелося госпіталізувати в терміновому порядку.
Так, за словами співробітників поліції, три автомобілі Skoda, Daewoo Lanos, а також Daewoo Nexia стали учасниками події.
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Водії Skoda і Nexia загальмували перед пішохідним переходом, вони їхали з боку вулиці Богдана Хмельницького.
Водій Lanos, як вдалося з'ясувати, рухався з боку вулиці Панікахи. Він намагався різко загальмувати перед пішохідним переходом. Однак йому не вдалося зробити це відразу. Через маневр авто виїхало на зустрічну колію і врізалася в Skoda.
Сила удару була такою, що Skoda розвернуло, а Lanos зачепив і Daewoo Nexia.
Знімки з місця трагедії, які потрапили в мережу, показали страшно понівечені автомашини. Валяються на асфальті залізні деталі, шматки скла багато говорять про силу удару.
Викликана на місце події бригада швидкої допомоги забрала потрапили в ДТП людей. Виявилося, що постраждалих було троє. Це водій Skoda, водій і пасажир Lanos.
Їх госпіталізували з різними за тяжкістю травмами. Наразі постраждалі перебувають під наглядом медиків у 18-ій та 16-ій міських лікарнях.
Співробітникам поліції ще належить з'ясувати всі обставини даної справи. Подробиці будуть уточнюватися.
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