Страшною смертю загинув чоловік з Нікополя, він живцем згорів у колекторі
Про це пише "Інформатор".
Каналізаційний люк став останнім притулком невідомого чоловіка, який проживав у Нікополі (Дніпропетровська область). Його смерть була несподіваною і страшною. Заснувши, він більше не прокинувся. Причиною стала запалена сигарета, що призвела до пожежі.
Трагедія трапилася 2 березня, біля Нікопольської міської лікарні №1. На її території проходили свідки близько 18:00 помітили клуби густого чорного диму. Як виявилося надалі, джерело загоряння знаходилося в колекторі.
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Добре, що місцеві жителі відразу ж подзвонили в службу порятунку. Приїхали співробітники аварійно-рятувальної бригади змогли відносно швидко локалізувати пожежу. На жаль, після цього був виявлений труп невідомого чоловіка, сильно обгорілий у вогні.
Тоді на місце події прибув і слідчий. За свідченням одного з очевидців, згорілий живцем чоловік не мав власного будинку. Бездомному було близько 50-ти років. Часто люди бачили його нетверезим, а місце в колекторі він використовував для ночівлі і відпочинку.
За попередніми даними, зловживши спиртним напоєм в черговий раз, чоловік міг заснути з непотушенной сигаретою. Все це призвело до того, що на одяг могла потрапити Іскра. Вона загорілася, що спричинило за собою не поправимі наслідки.
Смерть людини настала від отруєння чадним газом, а також від численних опіків.
Слідство у цій справі ще остаточно не закінчено. Поліція перевіряє дану інформацію.
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