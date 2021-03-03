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Влаштувати дитину в дитячий сад в Дніпрі можна по-новому

Про це пише "Depo.Дніпро".

Пристрій в дитячий сад дитини є першочерговим завданням будь-якої сім'ї, що має малюка. У Дніпрі при зарахуванні до дошкільного навчального закладу враховують зміни прийняті постановою Кабінету Міністрів.

Даний документ №86 від 27 січня 2021 року передбачає деякі зміни при зарахуванні, відрахуванні та переведенні дошкільнят з одного саду в інший.

За словами завідуючої сектором дошкільної освіти відділу освітньої діяльності Оксани Турчинової, тепер для зарахування дітей керуються цією постановою.

Оксана Турчинова зазначила, що деякі частини даного документа давно застосовуються в роботі дитячих садків міста Дніпра.

Так, керівник дитячого закладу приймає нових дітей протягом усього року, якщо є вільні місця. Навчальний рік в дитячому садку починається з 1 вересня до 31 травня. Далі настає так званий оздоровчий період.

Він припускає, що вихованці багато часу проводять на свіжому повітрі, на території установи.

При бажанні батьки майбутніх вихованців можуть подати заявку для вступу в садок в електронному вигляді. Також необхідно показати свідоцтво про народження дитини, медичну довідку відповідної форми, і лікарський дозвіл про те, що малюк може відвідувати сад.

В першу чергу зараховують дітей, якщо їх рідні сестри і брати ходять в даний заклад. Якщо співробітник саду повинен виходити на роботу, то його дитину також візьмуть в дитсадок.

До першочергових категорій належать: діти-сироти; діти мають статус ВПО та діти військовослужбовців; діти, позбавлені батьківського піклування; прийомні діти; діти з особливими освітніми потребами; діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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