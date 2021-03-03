7-річного хлопчика вдалося повернути додому співробітникам поліції в місті Дніпрі, дитина пішла погуляти і заблукала

Про це пише "Дніпро оперативний".

Хороший кінець виявився у історії з заблукалим хлопчиком. Мабуть, 7-річна дитина гуляла без нагляду батьків. Можливо, що загрався маленька дитина вирішила обстежити найближчі околиці без будь-якого попиту.

За словами прес-служби патрульної поліції, користуючись тим, що батьки були зайняті, цікавий дослідник пішов з двору.

Скільки часу гуляв хлопчик, чиє ім'я не оголошується, невідомо. Тільки ввечері спохопилася мама звернулася в поліцію. Правда, спочатку вона робила спроби відшукати сина.

Але після довгих безуспішних пошуків звернулася в поліцію.

У вівторок, 2 березня, у відділення поліції звернулася жінка з проханням відшукати 7-річного сина, який пішов погуляти, але не повернувся. Сталося це в Амурсько-Нижньодніпровському районі міста.

Співробітники поліції за допомогою місцевих жителів стали прочісувати прилеглу територію. Як це часто робиться, було прийнято рішення розбитися на групи по кілька людей. Після чого приступили до пошуків дитини.

На щастя батьків, пошуки тривали близько тридцяти хвилин. Історія зі зниклим хлопчиком закінчилася тим, що переляканого, але цілого і неушкодженого, його повернули зраділій мамі.

На місці події залишилися співробітники слідчо-оперативної групи.

Хочеться думати, що герой події отримав необхідні в таких випадках навіювання. Надалі він не стане далеко йти від будинку без дозволу.

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