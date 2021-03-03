Жителі міста Дніпра залишаться без води 4 березня. "Дніпроводоканал" просить усіх зробити запаси

Про це пише "Дніпро Оперативний".

Зазвичай відключення води пов'язано з якимись ремонтними роботами, проривами труб, заміною деталей. Трапляється так, що жителі стикаються з неможливістю випрати білизну, помити посуд, викуповувати дитину через раптову відсутність води.

На 4 березня Дніпроводоканал анонсував чергове відключення води, тобто попередив заздалегідь своїх споживачів. Тепер у жителів кількох вулиць буде можливість підготуватися до даного заходу.

Причиною для масштабного відключення води прес-служба водоканалу називає заплановані аварійно-відновлювальні роботи.

Попередження комунальників за добу до початку робіт допоможе споживачеві звести до мінімуму майбутні незручності.

За повідомленням співробітників водоканалу, відключення води планується з 10: 00 до 19: 00 4 березня. Жителі наступних вулиць можуть зробити необхідні запаси.

Відключення торкнеться вул. Володимира Висоцького, 1а (де розташоване кафе), 2, 2а (центр первинної медико-санітарної допомоги № 11), 4, 5 (кафе).

Жителі, які проживають по Донецькому шосе, 1 1М (Автомийка), 3, 5А (котельня), 7,9,11, 15, 19,19 а; також залишаться без води на вказаний період

І, нарешті, вул. Бєляєва, 2 (Середня загальноосвітня школа № 142), 4, 6 (дитячий садок № 348), 8, 10, 12, 16, 16А (котельня), 18, 20, 22.

По вулиці Тополевої, 1А ("Сільпо"), 3,5,7, 7А,9, 11,13,15,17,19 вимкнення відбудеться з 10:00 до 15:00.

Ще раз нагадуємо жителям перерахованих вище адрес, що необхідно зробити запаси питної води.

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