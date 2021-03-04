Сильний вітер 4 березня може наробити біди, не варто стояти біля рекламних щитів і старих будівель

Про це пише ДСНС Дніпропетровської області на своєму сайті.

Весняна погода продовжує випробовувати жителів Дніпра та Дніпропетровської області. На зміну Сніжному і морозному лютому прийшов Березень. Однак не завжди весна це сонце, теплі дні і можливість прогулятися в найближчому парку.

Так, несподіване погіршення погоди прогнозують синоптики на 4 березня. У своїх повідомленнях фахівці попереджають про посилення вітру до критичного рівня, який несе потенційну загрозу.

Як прогнозують фахівці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, саме в четвер вдень, 4 березня, очікується шквалистий вітер. Швидкість вітру буде від 15 до 20 метрів в секунду.

Сильний південно-західний вітер визнаний таким, що несе потенційну небезпеку, а ДСНС присвоїла ситуації i рівень небезпеки (жовтий).

Для попередження нещасних випадків прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій рекомендує дотримуватися наступних правил.

Жителям міста Дніпра не варто ставити свої транспортні засоби під деревами, особливо старими і високими. Якщо є така можливість, не покидайте приміщення без зайвої потреби.

Якщо ви опинилися на вулиці, то намагайтеся ходити подалі від будівель, рекламних щитів. Вони можуть не витримати сильного вітру, впасти на пішохода.

Також не варто шукати захист біля зупинок, торгових наметів та інших неміцних конструкцій.

Фахівці стверджують, що навіть речі з незасклених балконах можуть призвести до трагедії.

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