14 жителів Дніпропетровської області стали жертвою коронавірусу за минулу добу

Про це пише прес-службою Дніпропетровської обласної адміністрації на своєму сайті.

В Україні спостерігається черговий підйом захворюваності коронавірусом. Фахівці давно попереджали про чергову хвилю Covid-19, яка, мабуть, зараз набирає обертів.

З кожним днем ситуація стає все більш тривожною. Так, кілька областей вже визначили в червону зону, де діють найсуворіші обмеження. З 2020 року нормою стали такі поняття як: масочний режим, соціальна дистанція, обробка антисептичними препаратами.

За статистикою, в Дніпропетровській області за добу офіційно підтвердилося близько 400 випадків захворювання коронавірусом, а 14 осіб померли від ускладнень.

Так, за даними наданими прес-службою Дніпропетровської обласної адміністрації можна відзначити, що всього було виявлено 384 нових хворих-19.

Наступним чином виглядає статистика по містах і районах регіону.

На жаль, лідирує густонаселений Дніпро-153 осіб. За ним слідує Кривий Ріг-84. Далі за спадною: Павлоград - 29, Кам'янське - 19, Новомосковськ - 18, Нікополь - 22, Покров - 12, Синельникове - 3, Жовті Води та Тернівка-1.

У районах захворюваність така: Апостолівський — 10; Верхньодніпровський район-2; Дніпровський і Новомосковський — 6; Синельниківський район — 6; Петриківський — 5; Нікопольський район — 3; Криворізький, Покровський, Царичанський-по 1;

14 осіб померло від коронавірусу за минулу добу. За весь період пандемія забрала 2015 жителів Дніпропетровської області.

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