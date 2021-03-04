Гинуть від голоду 300 собак з Нікопольського притулку

Про це Нікопольський притулок написав на своїй сторінці в Facebook.

Собаки давно існують разом з людиною. Деякі з чотирилапих несуть службу в поліції, в армії, охороняють стоянки авто, житлові будинки.

Однак не завжди всі собаки знаходять собі господарів. Буває, що маленьких цуценят викидають на вулицю, де вони стають бродячими собаками. Зграї таких особин несуть потенційну загрозу, розносять заразу, гинуть під колесами машин.

У кращому випадку собака може потрапити в притулок, а в перспективі може знайти будинок і господаря. Ті, хто залишається назавжди в такому місці потребують лікування і годівлі.

Волонтер притулку» Шанс на життя " Олена Омельченко з міста Нікополя (Дніпропетровська область) збирає гроші на їжу для своїх вихованців. На жаль, влада не може виділити достатньо коштів на корм.

За словами Омельченка, 300 собак потребують регулярного харчування. Грошей на це у притулку немає. На доказ своїх слів вона виклала фото накладних, де фігурує сума в 4 300 тисяч гривень.

Для нормальної життєдіяльності притулку таку суму потрібно помножити на два. Це буде близько 8 500 на тиждень. Якщо порахувати за місяць то виходить, що на прогодовування звірів потрібно 34 - 38 тисяч на місяць.

Керівники міста Нікополя дають обіцянку оплатити ремонт клітин для тварин, ізоляторів. Виділити кошти на матеріально-технічне забезпечення «Шансу на життя».

Всі інші питання повинен вирішувати волонтер. Омельченко не виганяє тварин на вулицю, вона звертається до всіх небайдужих громадян, здатних допомогти в даній ситуації.

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