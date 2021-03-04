Зникла Літня жінка з Дніпропетровської області знайдена мертвою в очеретах

Про це пише " Інформатор ".

Трагедія трапилася в Дніпропетровській області, де з середини лютого розшукували літню людину. Ця була 80-річна Надія Глушко, яка ще 16 лютого покинула свій будинок.

Знайомі і сусіди звернулися в правоохоронні органи із заявою про зникнення, а 3 березня, в середу, тіло жінки виявили при пошуку. Даний факт підтвердила і поліція.

За словами очевидців, в лютневий ранок, приблизно о 9:00 годині Надія Глушко пішла в невідомому напрямку. Відтоді її ніхто не бачив.

Пошуками літньої жінки зайнялися співробітники поліції, а також волонтери добровольчого рятувального загону "Мілена".

Зайнявшись розшуком зниклої мешканки села Керносівка (Новомосковський район) надії Глушко, фахівці провели інформаційну роботу. Вони опитували можливих свідків, надрукували достатню кількість оголошень, підключили масові засоби інформації.

За створеним орієнтуванням було з'ясовано, де останній раз приблизно бачили жінку. Всі місця були позначені, що послужило визначенню радіуса пошуку.

Всю місцевість облетіли на квадрокоптерах, по дорозі роблячи фотографування. Такі заходи допомогли виявити зниклу.

На одній з фотографій представниками "Мілени" було виявлено щось, що нагадує лежачу людину.

Всі матеріали були передані поліцейським в той же день. Керуючись координатами, слідчий і поліція виявила тіло надії Глушко в заростях очеретів, в Перещепиному.

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