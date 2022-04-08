У Дніпропетровській області продовжують відновлювати автобусні маршрути

На сьогодні відновили 153 маршрути, з них 13 – за останній тиждень. Транспорте сполучення налагодили між Дніпром, усіма районними центрами та містами обласного значення. Відновлюють маршрути, на який є найбільший попит.

Із Дніпра тепер можна доїхати до Верхівцевого, Лихівки, Вільногірська, Криничок, Петриківки, Солоного, Голубівки та через село Приют – до Магдалинівки. Із Кам’янського – до Криничок. Із Кривого Рогу – до Христофорівки і села Ранній Ранок. Із Новомосковська – до Королівки.

Окрім цього, із Дніпра автобусами можна доїхати до інших міст України. Серед них – Київ, Бориспіль, Одеса, Полтава, Умань, Вінниця, Хмельницький, Чернівці, Черкаси, Тернопіль, Львів.

Міжнародні перевезення із центрального автовокзалу Дніпра здійснюються до Варшави, Любліна, Кракова, Катовіце, Познані, Щецина, Вроцлава. А ще міст Прага, Брно, Плзень, Дрезден, Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт на Майні.

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