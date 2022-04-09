9 квітня Кривий Ріг відвідали депутати Верховної Ради, представники Президента України Кирило Тимошенко та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Про це повідомив Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

Про своє враження від Кривого Рогу Тимошенко написав наступне:

«З перших днів війни місцева та обласна військові адміністрації максимально зміцнили обороноздатність міста.

Підготовка медиків у Кривому Розі до медичної евакуації, лікування та транспортування поранених дуже висока.

У Криворізькій міській лікарні все працює як годинник: приймають і цивільних пацієнтів, адже інфаркти та інсульти війна не скасовувала, і поранених бійців.

Зараз Кривий Ріг-приклад того, як формувати оборону міста від російських окупантів».

Нагадаємо, чому окупант не зможе прорватися на Дніпропетровщину

Як повідомляла Politeka, окупанти вдарили "Градами" по мирних жителях на Дніпропетровщині

Також Politeka писала про посівну на Дніпропетровщині: в ОДА поділилися хорошими новинами