9 апреля Кривой Рог посетили депутаты Верховной Рады, Представители Президента Украины Кирилл Тимошенко и глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Об этом сообщил Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

О своем впечатлении от Кривого Рога Тимошенко написал следующее:

«С первых дней войны местная и областная военные администрации максимально укрепили обороноспособность города.

Подготовка медиков в Кривом Роге к медицинской эвакуации, лечению и транспортировке раненых очень высока.

В Криворожской городской больнице все работает как часы: принимают и гражданских пациентов, ведь инфаркты и инсульты война не отменяла, и раненых бойцов.

В настоящий момент Кривой Рог – пример того, как формировать оборону города от русских оккупантов».

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