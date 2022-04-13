У Дніпрі таксист викинув жінку з автомобіля, а після переїхав їй ногу.
Як передає Репортер з посиланням на правоохоронні органи, під час події жінка була з маленькою дитиною.
Інцидент стався на пр. Богдана Хмельницького близько 17.00 12 квітня. За словами заявниці, водій таксі викинув її з автомобіля, а після переїхав їй ногу. Жінка зв'язалася з родичами, які і повезли її в лікарню.
Незабаром поліцейські виявили на вул. Калиновій таксі і його водія-чоловіка 1974 року народження. За попередньою інформацією, у жінки діагностували перелом стопи. Чоловіка доставили до слідчого.
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