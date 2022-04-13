Як жартують бійці, їх новий "каратель" настільки страхітливий, що вже розшукується ФСБ РФ.
"Відразу присвоїли ст. солдата (для мотивації) і визначили в рейнджери. Позивний « " Контрас "(але це не точно). Особливо небезпечний. Розшукується ФСБ РФ. Внесений в базу " трибуналу "як каратель з псевдо" Донбаський грізлі» (власне, саме там до нас і прибився)", - розповів дніпрянин ігор Куликовський про їх поповнення – миловидному цуценяті.
Фото маленького "Грізлі" тут же облетіли мережу.
Зазначимо, водночас у Дніпропетровській області піротехніки знешкодили близько півтисячі боєприпасів.
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Касетною зброєю РФ обстрілювала громади в Криворізькому та Синельниківському районах — на кордоні з Донецькою та Херсонською областями.
Жителів суворо попереджають не підходити до підозрілих предметів і тим більше не намагатися взяти їх в руки.Так, у Синельниківському районі підірвався чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас.
Це вже четверта смерть в області, з початку повномасштабної війни через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.
Нагадаємо, раніше жителям Дніпропетровщини розповіли, як погода допомагає боротися з окупантами.
Також повідомлялось, що 20-річний дніпрянин влаштував напади під час комендантської години.
Крім того Politeka.net писала, що аварія забрала життя людей під Дніпром.