Збройні сили України відтіснили російську армію на відстань 40-50 кілометрів від Кривого Рогу.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Завдяки мужності та героїзму наших солдат окупанти відсунуті від нашого міста. Перебувають на відстані 40-50 кілометрів", – сказав він.

Він також поінформував, що бої наразі тривають всередині Херсонської області. Українські військові звільнили від окупації понад 15 сіл. Якісь із них були під окупацією тиждень, якісь – місяць.

"Гуманітарна ситуація дуже складана. Вигребли все. Ми повністю проведемо забезпечення харчами, медикаментами. Відновили роботу медичних закладів, працює ДСНС. Дуже багато випадків зґвалтувань", – сказав він.

У всіх звільнених селах Херсонщини наразі відновили електро- та водопостачання, поінформував Вілкул.

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