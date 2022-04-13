Вооруженные силы Украины оттеснили российскую армию на расстояние 40-50 километров от Кривого Рога.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Благодаря мужеству и героизму наших солдат оккупанты отодвинуты от нашего города. Находятся на расстоянии 40-50 километров", – сказал он.

Он также проинформировал, что бои сейчас продолжаются внутри Херсонской области. Украинские военные освободили от оккупации более 15 сел. Какие – то из них были под оккупацией неделю, какие-то-месяц.

"Гуманитарная ситуация очень сложная. Выгребли все. Мы полностью проведем обеспечение продуктами, медикаментами. Возобновили работу медицинских учреждений, работает ГСЧС. Очень много случаев изнасилований", - сказал он.

Во всех освобожденных селах Херсонщины сейчас восстановили электро - и водоснабжение, сообщил Вилкул.

Напомним, ранее жителям Днепропетровщины рассказали, как погода помогает бороться с оккупантами.

Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.

Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.