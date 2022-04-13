Вооруженные силы Украины оттеснили российскую армию на расстояние 40-50 километров от Кривого Рога.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Благодаря мужеству и героизму наших солдат оккупанты отодвинуты от нашего города. Находятся на расстоянии 40-50 километров", – сказал он.
Он также проинформировал, что бои сейчас продолжаются внутри Херсонской области. Украинские военные освободили от оккупации более 15 сел. Какие – то из них были под оккупацией неделю, какие-то-месяц.
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"Гуманитарная ситуация очень сложная. Выгребли все. Мы полностью проведем обеспечение продуктами, медикаментами. Возобновили работу медицинских учреждений, работает ГСЧС. Очень много случаев изнасилований", - сказал он.
Во всех освобожденных селах Херсонщины сейчас восстановили электро - и водоснабжение, сообщил Вилкул.
Напомним, ранее жителям Днепропетровщины рассказали, как погода помогает бороться с оккупантами.
Также сообщалось, что 20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа.
Кроме того Politeka.net писала, что авария унесла жизни людей под Днепром.