21 квітня в Кривому Розі в двох кар'єрах будуть проведені планові вибухи у виробничих цілях.

Про це повідомляє Військова адміністрація Кривого Рогу.

О 12:00 у виробничих цілях буде проведений плановий вибух в кар'єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

О 14:00 в кар'єрі "Північний" (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

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