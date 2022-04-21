21 квітня в Кривому Розі в двох кар'єрах будуть проведені планові вибухи у виробничих цілях.
Про це повідомляє Військова адміністрація Кривого Рогу.
О 12:00 у виробничих цілях буде проведений плановий вибух в кар'єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).
О 14:00 в кар'єрі "Північний" (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
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Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.
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