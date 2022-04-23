Правоохоронні органи Дніпропетровської області затримали шахрая, який наживався на людях, які купували бронежилети.

Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Поки одні люди об'єднуються для допомоги і покупки всього необхідного захисникам на фронт, інші намагаються на цьому заробити. Так, поліція Дніпропетровської області затримала правопорушника, який брав передоплату за бронежилети, але так нічого не відправляв.

"22-річний зловмисник організував незаконний бізнес на реалізації військових товарів. Він розміщував в групах в месенджерах оголошення про нібито продаж амуніції. Головною умовою покупки була підписка від 300 до 600 гривень. Після отримання грошей він блокував клієнтів, а сам міняв номер телефону", - зазначено в повідомленні.

Таким чином молодий чоловік обдурив близько 50 осіб. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі за статтею 190 частини третьої.

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