Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Практично відразу була введена комендантська година у всіх регіонах. Але на Великодню ніч, як повідомляв глава області Валентин Резніченко, планувалося скасувати комендантську годину. Тепер голова ОДА вирішив скасувати дане рішення, про що повідомив у себе в тг-каналі.

"На жаль, є незаперечні дані розвідки про можливі провокації і ракетні удари в місцях масового скупчення людей. Враховуючи це, змушені скасувати розпорядження про скасування комендантської години і ввести його на Великдень.

Комендантська година діятиме з 23:00 суботи 23 квітня до 5: 00 неділі 24 квітня. У цей час виходити на вулицю заборонено", - зазначив Резніченко в публікації.

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