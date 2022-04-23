Підполковника з Дніпра Олексія Башева провели в останню путь сьогодні на Дніпропетровщині, пише голова ОДА Валентин Резніченко.

Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищає свою землю від російських окупаційних військ. Днями стало відомо, що загинув підполковник Олексій Башев. А сьогодні, 23 квітня, голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що Героя провели в останню путь.

"Друзі вважали його ідеальним.

Думали, він безсмертний.

Він міг підібрати потрібні слова. І на війні, і вдома, і у веселій компанії.

З 2014-го Олексій Башев захищав країну разом з 43-м батальйоном. Потім став до лав терроборони.

49-річний замкомбрига загинув за мир в Україні.

Сьогодні рідна Дніпропетровщина проводжала Бека…

Співчуття близьким.

Герої не гинуть!",- написав Резніченко в тг-каналі.

Один з побратимів Олександр прокоментував смерть підполковника:

"Підполковник Башев Олексій Сергійович, Сергійович, командир, вчитель, друг... один з кращих офіцерів, один з кращих людей цієї країни, приклад справжнього воїна, завжди попереду не дивлячись на звання і посаду. Я пишаюся, що воював пліч-о-пліч з вами, спасибі за науку, помщу".

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