У понеділок, 25 квітня, сталося потрійне ДТП в Дніпрі, в результаті якого одна людина постраждала, а ще одна загинула.

Як пише Politeka.net, у понеділок, 25 квітня, сталася ДТП на В'їзді в Дніпро. Три автомобілі-ЗАЗ, Mercedes і Mazda не змогли поділити дорогу. На жаль, одна людина загинула, передає Інформатор.

Стало відомо, що водій Mercedes в результаті зіткнення вилетів з авто на дорогу. Йому вижити не вдалося. Також постраждала пасажир цього авто, його доставила "швидка" в лікарню.

На місці також працює поліція. Всі обставини з'ясовуються.

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