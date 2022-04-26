З першого дня війни в Кривому Розі почалася робота з будівництва укріплень міста.

Про це розповіла депутат Криворізької міськради Вікторія Третяк, передає Інформатор.

Відзначається, побудовані блокпости і укріплення по периметру міста. Буквально через три дні була створена перша лінія оборони. А далі продовжилося будівництво 2-ї, 3-ї, 4-ї ліній укріплень.

Так, оборонний периметр розширювався все далі від міста – 10 км, 20 км, 40 км і далі.

У Кривому Розі з'явилися опорні пункти, блок-пости, бліндажі, укріпрайони – це вже кілька сотень обладнаних за всіма правилами військової інженерії об'єктів навколо горда.

"Керівники інших адміністрацій кажуть, що подібних фортифікаційних робіт немає ніде в країні.

Кожна добре побудована вогнева точка, кожен бліндаж і окоп – це не тільки перешкода для окупантів, це захист наших хлопців, це збережені при обстрілі життя", - говорить Вікторія Третяк.

Нагадаємо, Арестович відповів, що чекає на росіян, які вирішили наступати на Кривий Ріг.

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