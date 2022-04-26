З першого дня війни в Кривому Розі почалася робота з будівництва укріплень міста.
Про це розповіла депутат Криворізької міськради Вікторія Третяк, передає Інформатор.
Відзначається, побудовані блокпости і укріплення по периметру міста. Буквально через три дні була створена перша лінія оборони. А далі продовжилося будівництво 2-ї, 3-ї, 4-ї ліній укріплень.
Так, оборонний периметр розширювався все далі від міста – 10 км, 20 км, 40 км і далі.
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У Кривому Розі з'явилися опорні пункти, блок-пости, бліндажі, укріпрайони – це вже кілька сотень обладнаних за всіма правилами військової інженерії об'єктів навколо горда.
"Керівники інших адміністрацій кажуть, що подібних фортифікаційних робіт немає ніде в країні.
Кожна добре побудована вогнева точка, кожен бліндаж і окоп – це не тільки перешкода для окупантів, це захист наших хлопців, це збережені при обстрілі життя", - говорить Вікторія Третяк.
Нагадаємо, Арестович відповів, що чекає на росіян, які вирішили наступати на Кривий Ріг.
Також Politeka.net повідомляла, що жителям Кривого Рогу повідомили, хто може розраховувати на компенсацію за комуналку.