На щастя, причин для занепокоєння немає. Як виявилося, зараз проходять планові роботи з утилізації залишків боєприпасів. Життю людей нічого не загрожує.
"Просимо зберігати спокій", - закликала городян місцева влада.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти обстріляли Зеленодольську громаду.
"Били з артилерії. Потрапили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила і сильна пожежа. Рятувальники кілька годин гасили вогонь. Один працівник підприємства поранений. Тепер у лікарні. Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар'янське і Велика Костромка", – повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко вранці 27 квітня.
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Також повідомлялося, що радник глави ОП і член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк повідомив про "погані новини" для країни-агресора.
"Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Рф. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї України істотно посилюється", - написав Подоляк на своїй сторінці в Twitter.
Крім того Politeka.net писала, що російські загарбники можуть з новою силою атакувати Україну вже в червні-липні.