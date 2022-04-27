Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ранок 27 квітня став не дуже хорошим для «орка».
"Гарний ранок для нас, не дуже - для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки впали на галявині. Нікого не зачепило", - повідомив Резніченко, опублікувавши також фото снаряда вражаючих розмірів.
Додамо, раніше стало відомо, що окупанти обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії.
«Потрапили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила і сильна пожежа.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
"Рахунок пішов вже на другий десяток": з'ясувалося, чому рф втрачає в Україні так багато генералів
"Аж до Нового року": Арестович дав невтішний прогноз щодо термінів закінчення війни
Найбільший хабар в історії України: космічну суму з рук НАБУ передали Збройним силам
Удар по мосту в Затоці: названа головна мета окупантів
Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Тепер у лікарні. Під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар'янське і Велика Костромка», - повідомляв Резніченко вранці 27 квітня.
Крім того Politeka.net писала, що в Павлограді Дніпропетрвоської області повідомили про потужний вибух і можливий "прильот". Однак, як виявилося, хвилюватися городянам нема про що - тривають планові роботи з ліквідації залишків боєприпасів.
Також повідомлялося, що Михайло Подоляк спрогнозував, хто виступить проти Путіна.