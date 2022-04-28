Російська армія в черговий раз вдарила по Дніпропетровській області.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентина Резніченка, ворог розгромив завод у Синельниківському районі.

«У нас "приліт" в Синельниківському районі. Поцілило в колишній завод. Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" занедбану промислову зону", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, 27 квітня окупанти тричі обстріляли касетними снарядами велику Костромку, що межує з Херсонщиною. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Селище частково залишилося без світла.

Крім того стало відомо, що на Дніпропетровщині СБУ затримала зрадників, які працювали на спецслужби окупанта.

Так, перший "агент" повинен був влитися в терроборону Дніпра. Збирати та зливати дані про особовий склад, озброєння та позиції ЗСУ. Другий відпрацьовував Кривий Ріг. Робив фото оборонних укріплень на Криворізькому напрямку. Працював через закриті канали зв'язку і навіть мав конспіративну квартиру на окупованій території.

Також Politeka.net писала, що окупанти запустили по Дніпропетровщині величезну ракету.

У свою чергу мер Дніпра Філатов повідомив, чому війна буде довгою.