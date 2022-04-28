Як повідомляє Politeka.net з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентина Резніченка, ворог розгромив завод у Синельниківському районі.
«У нас "приліт" в Синельниківському районі. Поцілило в колишній завод. Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" занедбану промислову зону", - повідомив Резніченко.
Нагадаємо, 27 квітня окупанти тричі обстріляли касетними снарядами велику Костромку, що межує з Херсонщиною. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Селище частково залишилося без світла.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
"Філіп про це говорити не може": нардеп розкрив, як Кіркоров допомагає ЗСУ
Найближчими днями: в Міноборони Туреччини зробили сміливу заяву про можливу зустріч Зеленського і Путіна
Кремлю доведеться за все заплатити: Подоляк спрогнозував, хто виступить проти путіна
"Обмежений доступ": в британській розвідці повідомили про невдачі авіації рф і успіхи ЗСУ
Крім того стало відомо, що на Дніпропетровщині СБУ затримала зрадників, які працювали на спецслужби окупанта.
Так, перший "агент" повинен був влитися в терроборону Дніпра. Збирати та зливати дані про особовий склад, озброєння та позиції ЗСУ. Другий відпрацьовував Кривий Ріг. Робив фото оборонних укріплень на Криворізькому напрямку. Працював через закриті канали зв'язку і навіть мав конспіративну квартиру на окупованій території.
Також Politeka.net писала, що окупанти запустили по Дніпропетровщині величезну ракету.
У свою чергу мер Дніпра Філатов повідомив, чому війна буде довгою.