Всього за минулу добу поліцейські перевірили 260 осіб на причетність до диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

В одному з сіл у Синельниківському районі місцева мешканка одягла заборонену "георгіївську" стрічку і агітувала жителів за "русский мир". Це не сподобалося односельцям і вони викликали поліцію, жінку затримали.

Також за добу розкрито 18 злочинів. Зокрема, в Дніпрі був затриманий порушник комендантської години, який перебував у розшуку поліцією Черкаської області за скоєння пограбування. А в Кривому Розі затримали чоловіка, який підпалив мікроавтобус «Opel» місцевої жительки.

Всього за минулу добу на Дніпропетровщині правоохоронці перевірили понад 18 тисяч транспортних засобів і понад 40 тисяч осіб.

Крім того стало відомо, що на Дніпропетровщині СБУ затримала зрадників, які працювали на спецслужби окупанта.

Також Politeka.net писала, що окупанти запустили по Дніпропетровщині величезну ракету.

У свою чергу мер Дніпра Філатов повідомив, чому війна буде довгою.