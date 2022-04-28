Всього за минулу добу поліцейські перевірили 260 осіб на причетність до диверсійно-розвідувальних груп.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
В одному з сіл у Синельниківському районі місцева мешканка одягла заборонену "георгіївську" стрічку і агітувала жителів за "русский мир". Це не сподобалося односельцям і вони викликали поліцію, жінку затримали.
Також за добу розкрито 18 злочинів. Зокрема, в Дніпрі був затриманий порушник комендантської години, який перебував у розшуку поліцією Черкаської області за скоєння пограбування. А в Кривому Розі затримали чоловіка, який підпалив мікроавтобус «Opel» місцевої жительки.
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Всього за минулу добу на Дніпропетровщині правоохоронці перевірили понад 18 тисяч транспортних засобів і понад 40 тисяч осіб.
Крім того стало відомо, що на Дніпропетровщині СБУ затримала зрадників, які працювали на спецслужби окупанта.
Також Politeka.net писала, що окупанти запустили по Дніпропетровщині величезну ракету.
У свою чергу мер Дніпра Філатов повідомив, чому війна буде довгою.