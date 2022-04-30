На Дніпропетровщині під ракетний обстріл окупантів потрапили фермерські склади у Синельниківському районі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Телеграм-каналі та опублікував фотографії з наслідками удару ворога.

Обстріл стався вранці в суботу, 30 квітня.

Голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

На опублікованих кадрах можна побачити значні руйнування.

«Успішна операція орків з «денацифікації» двох пустих ангарів», - підписав фото Валентин Резніченко.

Нагадаємо, 29 квітня на Дніпропетровщині окупанти шість разів обстріляли Зеленодольську громаду. Під удари «Ураганів» потрапили Велика Костромка та Мала Костромка. Пошкоджені кілька житлових будинків. Людей не зачепило.

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