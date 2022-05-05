26 квітня в Кам'янському зникла Станченко Олена Павлівна. Вона пішла з лікарні і не повернулася. Телефон і паспорт з собою вона не брала.
Як передає Інформатор, жінку вже шукають, але потрібна допомога свідків. Про це повідомила внучка.
Була одягнена: рожевий светр, чорні штани, рожево-фіолетова куртка.
26 квітня її вкусив собака і жінку забрали в лікарню №8 (район БАМа). Після того, як їй зашили ногу вона пішла з лікарні, більше її ніхто не бачив, додому не повернулася.
Якщо ви бачили Олену або знаєте, де вона може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером (097) 452-54-13.
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