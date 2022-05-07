Співробітники Криворізького відділу СБУ затримали агента спецслужб РФ, який збирав дані щодо оборони Маріуполя та здійснював фотофіксацію оборонних рубежів українських військ на Криворізькому напрямку.

Про це під час брифінгу повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Для передачі інформації агент використував закриті канали зв`язку та конспіративну квартиру. На випадок "провалу" мав відпрацьовані шляхи евакуації та автомобіль", - розповів Олександр Вілкул.

За його словами, ще двоє затриманих вели підривну діяльність: готували відеоролики з погрозами українським військовим та членам їхніх сімей та агітували у соцмережах за "руський мір".

Окрім того, встановлені громадяни Росії і так званої "ДНР", які викрадали українців на тимчасово окупаваній території Херсонської області.

Також виявлено понад 200 колаборантів: 149 — жителі Луганської області, 59 — Херсонської. Вони надавали рф інформацію про розміщення українських військових.

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