В українській розвідці повідомили, що 8 і 9 травня окупанти готують провокації, тому в Кривому Розі Дніпропетровської області не буде ніяких масових святкових заходів.

Жителям не варто брати участь у будь-яких заходах і збиратися поза домом, повідомив керівник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, 8-9 травня краще залишатися вдома і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Змушений повідомити вам, що за даними розвідки 8-го і 9-го травня готуються провокації орків, можливі обстріли. Ніякі святкові, урочисті і масові заходи проводитися не будуть. Комендантську годину на цілу добу ми запроваджувати не будемо, тому що сподіваємося на вашу свідомість...", - зазначив чиновник.

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