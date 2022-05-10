Під ворожими обстрілами поліцейський офіцер громади Зеленодольської ОТГ допоміг породіллі своєчасно дістатися до медиків.
Вночі у жінки почалися пологи, проте через періодичні ракетні обстріли території селища працівники швидкої медичної допомоги доїхати до жінки не змогли.
10 травня о 5 годині ранку поліцейському офіцеру Зеленодольської об'єднаної територіальної громади зателефонував староста села Велика Костромка з проханням про допомогу. Чоловік повідомив, що у мешканки села почалися пологи, проте швидка не може приїхати через ворожі обстріли селища.
Поліцейський відразу відреагував на повідомлення. Завдяки злагодженій роботі поліції, екстрених служб та старости села жінка була доставлена в безпечне місце та передана швидкій допомозі.
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Під наглядом лікарів у кареті швидкої жінка народила дівчинку.
В даний час мати і дитина знаходяться в лікарні. Їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.
Відео за посиланням.
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