Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, били з «Градів» та «Ураганів» по Великій Костромці.

«Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу», - уточнив Резніченко, додавши світлину з місця обстрілу.

На фото можно побачити, що двері будинку вибуховою хвилею віднесло аж на середину подвір'я, навколо руїн лежать дитячі іграшки.

У свою чергу начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всю ніч йшли обстріли на всій лінії зіткнення, але ситуація контрольована.

«Сильний обстріл по житлових кварталах села – перебитий газопровід, електропостачання, зруйновано понад 10 будинків. За попередніми даними жертв немає, раніше проводилася евакуація до Кривого Рогу», - повідомив Вілкул.

Раніше Вілкул розповів, що до сьогодні українські захисники будують фортифікаційні споруди.

«Враховуючи, що в нас обстріли цілодобові, штурми ворога, то будуємо непогано в інженерному плані. У нас дуже багато ліній у всіх напрямках. Водночас завжди є загроза ракет та літаків ворога", – розповідав Вілкул.

Нагадаємо, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.

Також Politeka.net повідомляла про трагічну ДТП – п'яний водій збив дівчат.

Крім того Politeka.net писала, що у Дніпрі обірвалося життя 11-дитини: після обстрілів росіян перебував у важкому стані.