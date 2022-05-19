Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, били з «Градів» та «Ураганів» по Великій Костромці.
«Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу», - уточнив Резніченко, додавши світлину з місця обстрілу.
На фото можно побачити, що двері будинку вибуховою хвилею віднесло аж на середину подвір'я, навколо руїн лежать дитячі іграшки.
У свою чергу начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всю ніч йшли обстріли на всій лінії зіткнення, але ситуація контрольована.
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«Сильний обстріл по житлових кварталах села – перебитий газопровід, електропостачання, зруйновано понад 10 будинків. За попередніми даними жертв немає, раніше проводилася евакуація до Кривого Рогу», - повідомив Вілкул.
Раніше Вілкул розповів, що до сьогодні українські захисники будують фортифікаційні споруди.
«Враховуючи, що в нас обстріли цілодобові, штурми ворога, то будуємо непогано в інженерному плані. У нас дуже багато ліній у всіх напрямках. Водночас завжди є загроза ракет та літаків ворога", – розповідав Вілкул.
Нагадаємо, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.
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