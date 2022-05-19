19 травня, у Кривому Розі будуть проводитися планові вибухові роботи.



Про це повідомляє управління преси та інформації Криворізького виконкому.



З 10.00 до 15.00 ПАТ «ПВП«Кривбасвибухпром» будуть проводити випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).



Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає.

Нагадаємо, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всю ніч точилися обстріли на всій лінії зіткнення, але ситуація контрольована.

«Сильний обстріл по житлових кварталах села – перебитий газопровід, електропостачання, зруйновано понад 10 будинків. За попередніми даними жертв немає, раніше проводилася евакуація до Кривого Рогу», - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.

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