СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії у східних регіонах.

За даними спецслужби, цей родич колишнього нардепа-зрадника, ініціатора «новоросії» і поплічника януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

Він був упевнений у швидкій перемозі рф: чекав на окупацію регіону та обіцяну йому посаду голови облдержадміністрації.

Коли прихід росіян провалився, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об’єктах інфраструктури.

СБУ встановила контроль за ним ще на первинному етапі та запобігла цим планам.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина рф.

За даними слідства, чоловік мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності, підтримуючи зв’язок з братом, який переховувався в рф.

Зазначимо у Олега Царьова є два брати: Іван Царьов та Михайло Царьов. Хто з них затриманий – поки що не відомо.

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Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.