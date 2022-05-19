СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії у східних регіонах.
За даними спецслужби, цей родич колишнього нардепа-зрадника, ініціатора «новоросії» і поплічника януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.
Він був упевнений у швидкій перемозі рф: чекав на окупацію регіону та обіцяну йому посаду голови облдержадміністрації.
Коли прихід росіян провалився, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об’єктах інфраструктури.
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СБУ встановила контроль за ним ще на первинному етапі та запобігла цим планам.
Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина рф.
За даними слідства, чоловік мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності, підтримуючи зв’язок з братом, який переховувався в рф.
Зазначимо у Олега Царьова є два брати: Іван Царьов та Михайло Царьов. Хто з них затриманий – поки що не відомо.
Нагадаємо, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.
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Крім того Politeka.net писала, що у Дніпрі обірвалося життя 11-дитини: після обстрілів росіян перебував у важкому стані.
Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.