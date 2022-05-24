Про ситуацію з переселенцями розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Так, це - наші люди, наші громадяни. І скільки б їх не приїжджало, ми будемо всім йти назустріч, допомагати і надавати всю необхідну підтримку», — заявив він.

У той же час він підкреслив, що всі, хто приїжджає в Дніпро, рятуючись від війни, повинні дотримуватися елементарних норм гідної поведінки — зокрема, це стосується правил паркування і гучних вечірок з алкоголем в орендованих квартирах.

"Хотілося б, щоб розуміли і приймали правила, за якими живе місто. Не заважали жити сусідам, ночами не бешкетували. Ми раді будь-яким гостям, але потрібно розуміти, що потрібно дотримуватися правил громадського порядку.

Місту потрібно допомагати, брати участь у міському господарстві, а не просто сидіти на утриманні», — сказав Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що люди біжать у Кривий Ріг босоніж, рятуючись від "русского мира".

Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.