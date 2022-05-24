Про ситуацію з переселенцями розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.
У той же час він підкреслив, що всі, хто приїжджає в Дніпро, рятуючись від війни, повинні дотримуватися елементарних норм гідної поведінки — зокрема, це стосується правил паркування і гучних вечірок з алкоголем в орендованих квартирах.
"Хотілося б, щоб розуміли і приймали правила, за якими живе місто. Не заважали жити сусідам, ночами не бешкетували. Ми раді будь-яким гостям, але потрібно розуміти, що потрібно дотримуватися правил громадського порядку.
Місту потрібно допомагати, брати участь у міському господарстві, а не просто сидіти на утриманні», — сказав Борис Філатов.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Ворог покращив тактичне положення: в Генштабі повідомили, де зараз йдуть найзапекліші бої
"Це абсолютно реально": Клімкін попередив, на що Путін може умовити Лукашенка
"Соромиться": Путін не бере участі у важливих нарадах особисто, спливли дивні звички диктатора
"Добрий день, нам каюк": Арестович розкрив українцям, що від них приховував
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що люди біжать у Кривий Ріг босоніж, рятуючись від "русского мира".
Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.
Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.