Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував офіційну владу Німеччини за те, що їхні слова дуже сильно розходяться з їхніми діями.

Свою точку зору він виклав у новому пості в Telegram:

«Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну», - сказав канцлер Шольц в Давосі і...в 10500-й раз на@бал з поставками озброєння. Якщо є в світі цинізм найвищого ступеня, то він - німецький. Рафінований, нічим не прикритий, кришталевий як Рейх. Куплений брудними газовими грошима і є апофеозом боягузтва і підлості, - написав міський голова Дніпра.

Нагадаємо, окупанти сунулися в бік Кривого Рогу: у Генштабі повідомили, чим закінчився штурм.

Також повідомлялося про дефіцит солі в Дніпрі: жителям розповіли, коли ситуація прийде в норму і що буде з цінами.

Крім того, у Дніпрі масово відключають світло порушникам: майже тисяч скарг.