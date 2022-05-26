Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував офіційну владу Німеччини за те, що їхні слова дуже сильно розходяться з їхніми діями.
Свою точку зору він виклав у новому пості в Telegram:
«Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну», - сказав канцлер Шольц в Давосі і...в 10500-й раз на@бал з поставками озброєння. Якщо є в світі цинізм найвищого ступеня, то він - німецький. Рафінований, нічим не прикритий, кришталевий як Рейх. Куплений брудними газовими грошима і є апофеозом боягузтва і підлості, - написав міський голова Дніпра.
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