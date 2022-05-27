На Лівому березі Дніпра 27 травня 2022 року виникла пожежа в торгових павільйонах. Сильний дим поширився по всьому району.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
За попередньою інформацією, пожежа виникла в піцерії, розташованій в торгових рядах в районі Донецького шосе на житловому масиві Ломовський.
Пожежа швидко поширюється і вогонь загрожує охопити сусідні павільйони. На місце виїхали бригади пожежників.
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